Emission du mercredi 17 fervier 2021

DIVERS DOCUMENTAIRES

"Le monde du silence" Jacques Yves Cousteau

"Le peuple migrateur" Jacques Perrin

"Océans" Jacques Perrin

"Les saisons" Jacques Perrin

"La marche de l'empereur" Luc Jacquet

"L'empereur" Luc Jacquet

"Il était une forêt" Luc Jacquet

"La planète verte" Jan Halt

HISTOIRE ET SOCIAL

"Shoah" Lanzmann

"Bowling for Columbine" Michael Moore

"Fahrenheit" Michael Moore

"Valse avec Bachir" Ari Folman

" Je ne suis pas votre nègre" Raoul Peck

"Le silence des autres" Almudena Carracedo et Robert Bahar

"Avoir 20 ans à Lunel" Laure Pradal

"Des livres et des baguettes" Laure Pradal

"10ème chambre" Raymond Depardon ainsi qu 3 films sur Police-Justice, Presse-politique, et la psychiatrie

Beaucoup de documentaires également sur l'art: Van Gogh, Vermeer, Léonard de Vinci....

Tour d'horizon sur les programmes de TV