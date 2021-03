Emission du mercredi 17 mars 2021

PALMARES CESARS 2021

Meilleur film: "Adieu les cons" de et avec Albert Dupontel

Meilleure réalisation: "Adieu les cons"

Meilleure actrice: Laure Calamy dans "Antoinete dans les Cévennes" de Caroline Vignal

Meilleur acteur: Sami Bouajila dans "Un fils" de Mehdi Barsaoui

Second rôle: Nicolas Marié dans "Adieu les cons"

Second rôle: Emilie Dequenne dans "Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait" Emmanuel Mouret

Film étranger: "Drunk" de Thomas Vintenberg

1er film: "Deux" de Filippo Menenghetti

Espoir féminin: FathiaYoussouf dans "Mignonnes"de Maïmouna Doucouré

Espoir masculin: Jean Pascal Zadi dans "Tout simplement noir"

Animation: "Josep" d'Aurel

Documentaire: "Adolescentes" de Sébastien Lifshitz

César des lycéens: "Adieu les cons"

Photo: "Adieu les cons"

Musique: Rone pour "La nuit venue" de Frédéric Farruchi

