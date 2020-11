Emission du mercredi 18 novembre 2020

THEME CHOISI : LA ROYAUTE BRITANNIQUE

Suite à la sortie de la 4ème saison "The Crown" de Peter Morgan sur Netflix

"La reine Elisabeth" Henri Desfontaines 1912 avec Sarah Bernhardt

"Les jeunes années d'une reine" Ernst Marischka avec Romy Schneider

"La dame de Windsor" John Madden

"Elisabeth" et "Elisabeth, l'âge d'or" de Shekhar Kapur

"The queen" Stephen Frears

"Deux soeurs pour un roi" Justin Chadwick

"Victoria, les jeunes années d'une reine" Jean Marc Vallée

"Le discours d'un roi" Tom Hooper

"Confident royal" Stephen Frears

"La favorite" Yorgos Lanthimos

"Marie Stuart, reine d'Ecosse" Josie Rourke

