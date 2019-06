Emission du mercredi 19 Juin 2019

SORTIES

"Noureev" Ralph Fiennes

"Beaux-parents" Hector Cabello Reyes

"Child'play: la poupée du mal" Lars Klevberg

"Le daim" Quentin Dupieux

"Tolkien" Dome Karukovski

"Nevada" Laure de Clermont Tonnerre

"Dirty God" Sacha Polak

ANIMATIONS

"Bunuel, après l'âge d'or" Salvador Simo

"Dans la, forêt enchantée de Oukybouky" Rasmus Sivertsen

FILMS VUS

"Lune de miel" Elise Otzenberger: comédie douce amère sur la recherche des racines

"Un havre de paix" Yona Rosenkier: le film dénonce une société virile qui nie toute sensibilité au profit de la force brute, armée et guerre en sont la meilleure expression

"Men in black international" Gary Gray: décevant

"Roxane" Mélanie Auffret: à voir en famille, comédie touchante

"Greta" Neil Jordan: decevant également.

Films cinéphiles au Gaumont Comédie de la semaine du 19 juin: "Lourdes" de Thierry Demaizière et Alban Teurlai (à ne pas rater)

Jeudi 16h, dimanche 20h, lundi 18h et mardi 14h