Emission du mercredi 1er janvier 2020

SORTIES

"Les filles du Docteur March" Greta Gerwig

"Manhattan lockdown" Brian Kirk

"Les vétos" Julie Manoukian

"L'art du mensonge" Bill Condon

"First love le dernier yakusa" Takashi Miike

"Play" Anthony Marciano

"Séjour dans les monts Fuchun" Gu Xiaogang

"Echo" Runar Runarsson

"Cunningham" Alia Kovgan

FILMS VUS

"Vic le Viking" Eric Cazès: décevant

"Notre dame" De et avec Valérie Donzelli: bonne comédie

"Star wars, l'ascension de Skywalker" J.J. Abrams: très décrié par les puristes, apprécié par d'autres, à voir tout de même.

"La vérité" Hirokazu Kore Eda: magnifique! à ne pas rater

bilan 2019 et prévisions 2020

Les cinéphiles du Gaumont Comédie pour cette semaine du 1er janvier: "les éblouis" de Sarah Suco

meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2020