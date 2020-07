Emission du mercredi 1er juillet 2020

SORTIES

* "Jumbo" Zoé Wittock

* "Les parfums" Grégory Magne

* "Themroc" Claude Faraldo (1973)

* "Free Guy" Shawn Levy

* "Gladiator" Ridleyn Scott

* "Brooklyn secret" Isabel Sandoval

* "Le colocataire" Marco Berger

* "Irrésistible" Jon Stewart

FILMS VUS

* " Jumbo" Zoé Wittock: Original, de très belles séquences, mais aussi des maladresses, Excellente Noémie Merlant dans ce rôle d' objectophile

* "Benni" Nora Fingscheidt: Ours argent à Berlin, film à l'honneur des services sociaux en charge d'enfants difficiles

* "Les parfums" Grégory Magne: bonne comédie pour cette reprise,

* "Be natural, l'histoire cachée d'Alice Guy-Blaché" Pamela Green : Documentaire sur cette femme, cinéaste avant l'heure, complètement oubliée !

* "Mississipi burning" Alan Parker: film engagé, sur le Ku Klux Klan et le racisme des années au Mississipi....un des meilleurs du genre.

Le Diagonal en plain air, du 9 au 11 juillet à la Halle Tropisme avec trois avant premières:

* "Eté 85" François Ozon (sortie le 14 juillet)

* "La odisea de los Giles" (La revanche des losers) Sebastian Borensztein

* "Effacer l'historique" Benoit Delépine et Gustave Kerven (sortie le 23 décembre)

Bon été à tous , rendez vous en septembre .....