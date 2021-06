Emission du mercredi 2 juin 2021

SORTIES

"Chacun chez soi" de et avec Michèle Larroque

"Petite maman" Céline Sciamma

"Des hommes" Lucas Belvaux

"Nobody" Ilya Naishuller

"Mission paradis" Richard Wong

"Villa Caprice" Bernard Stora

"Billie Holiday, une affaire d'Etat" Lee Daniels

ANIMATION

"Opération Panda"

FILMS VUS

"Si le vent tombe" Nora Martirosyan: le film manque de rythme, terriblement austère, dommage

"Hospitalité" Koji Fukada: comédie déjantée, qui se moque un peu des réflexes nationalistes nippons.

"Balloon" Pema Tseden: conservatisme religieux au Tibet ou la contraception est mal tolérée, traité avec beaucoup d'humour

"Promising young woman" Emerald Fennell: le viol et la vengeance, sujet traité sans vrai réalisme

"The father" Florian Zeller: magnifique d'écriture et d'interprétation, film à voir absolument qui mérite les honneurs obtenus...

Les rendez vous cinéphiles au Gaumont Comédie, pour cette semaine du 2 juin: "Josep" d'Aurel: Jeudi 16h, dimanche 20h, lundi 18h et mardi 16h

Des places sont à gagner, appelez la radio pour en obtenir 2 par famille 04 67 55 85 31