Emission du mercredi 22 Mai 2019

SORTIES

"Aladdin" de Guy Richie

"John Wick: parabellum" Chad Stahelski

"Sibyl" Justine Triet

"Le jeune Ahmed" Jean-Pierre et Luc Dardenne

"Alice T" Radu Mundean

ANIMATIONS

"Mango" Trevor Hardy

"Stubby" Richard Lanni

DOCUMENTAIRE

"L'époque" Mathieu Bareye

FILMS VUS

"Astrid" Pernille Fischer Christensen: film plein de tendresse sur une jeune mère et son enfant, malgré les obstacles sociétaux

"La mémoire du sang" Frédéric Petitjean: sujet souvent traité, série B malgré la présence de Jean Reno

"Matar a Jesus" Laura Mora: réflexion sur la notion de justice, et le désir de vengeance

"The dead don't die': Jim Jarmusch: façon humoristique d'aborder la fin du monde!

"Séduis-moi si tu peux" Jonathan Levine: comédir plaisante, qui aborde la crise de la presse, l'écologie, la politique spectacle...

Le film proposé par le Gaumont Comédie pour cinéphiles cette semaine est : "l'adieu à la nuit " d'André Téchiné

dates: jeudi 16h.... dimanche 20 h.... lundi 18h.... mardi 14h.... A ne pas rater