Emission du mercredi 23 octobre 2019

SORTIES

"Terminator, dark fate" Tim Miller

"Sorry, we missed you" Ken Loach

"Les municipaux, trop, c'est trop" Francis Ginibre

"Hors normes" Eric Toledano et Olivier Nakache

"5 est le numéro parfait" Igor Tuveri

"Au bout du monde" Kiyoshi Kurosawa

"La bonne réputation" Alejandra Marquez Abello

ANIMATION

"Abominable" Jill Culton

FILMS VUS

"Camille" Boris Lojkine: Biopic sur la mort en Centrafrique d'une jeune reporter photographe, impressionnant

"Fahim" de PEF: touchant, histoire vraie et bien rendue

"Matthias et Maxime" de et avec Xavier Dolan: beau roman d'amitié

"Martin Eden" Pietro Marcello: film à ne pas rater

"Maléfique, le pouvoir du mal" Joachim Ronning: blockbuster à grands effets mais décevant

Les cinéphiles au Gaumont Comédie: "Bacurau" de Kléber Mendonça Filho (-12ans)

jeudi 16h,- dimanche 20h - lundi 18h - mardi 14h