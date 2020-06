Emission du mercredi 24 juin 2020

SORTIES

* "Invisible man" Leigh Whannell (-12 ans)

* "The demon inside" Perry Reginald Teo

* "Cancion sin nombre" Melina Léon

* "Benni" Nora Fingscheidt

* "Mississipi burning" Alan Parker

* "Elephant man" David Lynch

* "Jeunesse sauvage" Frédéric Carpentier

* "Be natural, l'histoire cachée d'Alice Guy Blaché

* "Filles de joie" Anne Paulicevich et Frédéric Fonteyne (-12 ans)

* "Mon nom est clitoris" Lisa Billuart Monet

ANIMATIONS

* "En avant" Dan Scanlon

* "Sonic, le film" Jeff Fowler

* "Nous, les chiens" Oh Seong Baek

FILMS VUS

* "1917" Sam Mendès: film historique, bien tourné, à voir

* "Dunkerque" Christopher Nolan: L'opération "Dynamo" peu connue de juin 40, et le rembarquement des troupes anglaises vers leurs côtes

* "Jeunesse sauvage" Frédéric Carpentier: impression de déjà vu, un peu trop violent...

* "Un fils" Mehdi Barsaoui: très bon film, sur la Tunisie moderne, l'émancipation des hommes comme des femmes....et le chemin à parcourir

* "L'ombre de Staline" Agnieszka Holland: biopic qui permet à la réalisatrice de dénoncer l 'Holodomor de 1930 en Ukraine

* " Cancion sin nombre" Melina Léon: film péruvien sur la vente d'enfants retirés à leurs mères dans les années 80