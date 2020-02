Emission du mercredi 26 février 2020

SORTIES

"The boy, la malédiction de Brahms" William Brent Bell (horreur)

"Lucky" Olivier Van Hoofstadt

"Dark water" Todd Haynes

"Judy" Ruppert Goold (biopic)

"Mine de rien" Mathias Mlekuz

"L'état sauvage" David Perrault

"Mes jours de gloire" Antoine de Bary

"Invisible man" Leigh Whannell (horreur)

FILMS VUS

"Une mère incroyable" Franco Lolli: très beau portrait de femme complexe, à voir

"L'appel de la forêt" Chris Sanders: belle fable écologique, attendrissant à voir en famille.

"Le prince oublié" Michel Hazanavicius: décevant

"10 jours sans maman" Ludovic Bernard: gentillet sans plus

"lettre à Franco" Alejandro Amenabar: belle leçon d'histoire à ne pas rater

"Le cas Richard Jewell" Clint Eastwood: Bon film, à ne pas rater

Le cinéma suisse; du vendredi 28 au dimanche 1er mars, au centre Rabelais

les rendez vous des cinéphiles du Gaumont Comédie: "L'adieu" de Lulu Wang en VO

Jeudi 16h, dimanche 20h, lundi 18h et mardi 14h