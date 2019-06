Emission du Mercredi 26 juin 2019

SORTIES

"Tenn spirit" Max Minghella

"Brightburn l'enfant du mal" David Yarovevski

"Yves" Benoit Forgeard

"Made in China" Julien Abraham

"Golden glove" Fatih Akin

"La femme de mon frère" Mona Chokri

ANIMATION

"Toy story 4" Josh Cooley

DOCUMENTAIRE

"Bixa Travesty" Kiko Goifman

FILMS VUS

"Beaux-parents" Hector Cabello Reyes: belle comédie sympathique

"Tolkien" Dome Karukovski: pas vraiment un biopic, genèse de la vie de l'auteur et de son univers à travers son travail sur le langage, à voir.

"Nevada" Laure de Clermont -Tonnerre: impressionnant, tiré d'une histoire vraie sur les dressage de mustangs par des détenus violents en Amérique.

"Le daim" Quentin Dupieux: curieux, mais très intéressant, admirablement servi par Jean Dujardin et Adèle Haenel

Gaumont comédie, le RDV des cinéphiles: "Le jeune Ahmed" des frères Dardenne: jeudi 16h, dimanche 20h, lundi 18h et mardi 14h