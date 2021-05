Emission du mercredi 26 mai 2021

SORTIES

"Detective Conan" Chika Nagaoka

"Les Bouchetrous" Raymond Persi et David Sylverman

"Méandres" Mathieu Turi

"Promissing young woman" Emerald Fennell

"The Father" Florian Zeller

"Sons of Philadelphia" Jérémie Guez

"Balloon" Pema Tseden

"Hospitalité" Koji Fukada

FILMS VUS

"Envole-moi" Christophe Barratier: comédie légère à voir en famille

"Poly" Nicolas Vanier: film familial

"A D N" de et avec Maïwenn: film très personnel de Maïwenn, les racines, le deuil, la famille... un peu brouillon

"Faustine, apôtre de la Miséricorde" Michael Kondrat: biopic fiction sur la soeur Faustine de la Miséricorde, canonisée en 2000, à voir

"Falling" de Viggo Mortensen: bon film, touchant, la vieillesse traitée avec beaucoup de pudeur.