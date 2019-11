Emission du mercredi 27 novembre 2019

SORTIES

"Last Chrismas" Paul Feig

"Proxima" Alice Winocour

"A couteaux tirés" Rian Johnson

"Chanson douce" Lucie Bourleteau

"Sympathie pour le diable" Guillaume de Fontenay

"Toute ressemblance" Michel Denisot

"Gloria mundi" Robert Guédiguian

"Freedom" Rodd Rathjen

DOCUMENTAIRE

"Indianara" Marcello Barbosa et Aude Chevalier-Beaumel

FILMS VUS

"Joyeuse retraite" Fabrice Bracq: des acteurs sympas pour un film sans prétention mais amusant

"Les éblouis" Sarah Suco: glaçant! les enfants confrontés à la folie des parents, les sectes, à voir

"La reine des neiges 2" de Jennifer Lee et Chris Buck: des images fabuleuses, à ne pas rater pour petits et grands

"Les misérables" Ladj Ly: excellent film sur les banlieues, ses règles, ses débordements en tous genres... à ne pas rater

les rendez vous cinéphiles du Gaumont Comédie:

"Camille" de Boris Lojkine: biopic sur Camille Lepage, photographe reporter, tuée en Centre Afrique en 2104