Emission du mercredi 28 octobre 2020

SORTIES

"A D N " de et avec Maïwenn

"Garçon chiffon" de et avec Nicolas Maury

"Une vie secrète" Aitor Arregi

"Sous les toits de Paris" Claus Drexel

"Miss" Ruben Alvès

FILMS VUS

"Petit vampire" Joann Sfar: très beau film d'animation, beaucoup d'humour .

"Poly" Nicolas Vanier: idéal pour les enfants, le charme de la nature, de la vie simple...

"Michel-Ange" Sergueï Konchalovsky: magnifique et didactique, Michel Ange a une période difficile de sa vie partagé entre les Médicis et les Della Rovere

"Adieu les cons" De et avec Albert Dupontel: Très bon film, qui nous transporte du rire aux larmes à travers une palette très variée de sentiments, ne pas rater.

Rendez vous des cinéphiles au Gaumont Comédie: "Josep" d'Aurel : jeudi 15h45.... Dimanche 13h45.... Lundi 18h et mardi 15h45.