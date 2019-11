Emission du mercredi 30 octobre 2019

SORTIES

"Retour à Zombieland" Ruben Fleischer

"Doctor sleep" Mike Flanagan

"Debout sur la montagne" Sebastien Betbeder

"Mon chien stupide" de et avec Yvan Attal

"Un monde plus grand" Fabienne Berthaud

"Le traitre" de Marco Bellocchio

DOCUMENTAIRE

"La cordillère des songes" Patricio Guzman

FILMS VUS

"Abominable" Jill Culton: personnages attachants, BO originale, à voir en famille (6 ans)

"la bonne réputation" Alejandra Marquez Abella: satire sociale, cruelle, sur la crise économique au Mexique dans les années 80

"Sorry, I missed you" Ken Loach: l'ubérisation au travail et ses dégâts, satire humaine, vue par le Maître du genre

"Hors normes" d'Olivier Nakache et Eric Toledano: magnifique hommage à ces femmes et à ces hommes qui s'engagent au service des autistes

Palmarès du Cinemed

Les cinéphiles du Gaumont Comédie: "Atlantique" de Mati Diop : jeudi 16h, dimanche 20h, lundi 18h et mardi 14h