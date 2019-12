Emission du mercredi 4 décembre 2019

SORTIES

"Jumanji, next level" Jake Kasdan

"L'art de courir sous la pluie"Simon Curtis

"Le meilleur reste à venir" Alexandre de la Patellière

"Il must be heaven" Elia Suleiman

"Brooklyn affairs" de et avec Edouard Norton

"Seules les bêtes" Dominik Moll

"Made in Bangladesh" Rubalyat Hossain

ANIMATIONS

"Le voyage du prince" Jean François Laguionie

"La famille Adams" Conrad Vernon

fILMS VUS

"Proxima" Alice Winocour: très beau film, poignant, à voir

"Indianara" Aude Chevalier-Beaumel et Marcelo Barbosa: doc intéressant sur la lutte des trans au Brésil

"Gloria Mundi" Robert Guédiguian: film noir, qui tombe hélas dans le misérabilisme

"A couteaux tirés" Rian Johnson: meurtre et mystère sont à l'honneur dans ce Cluedo filmé servi par une pléïade de vedettes

"Chanson douce" Lucie Borleteau: excellent film, stressant à souhait, adaptation du livre de Leïla Slimani

Les cinéphiles au Gaumont Comédie: "Sorry, we missed you" de Ken Loach, à ne pas rater

jeudi 16h, diamnche 20h, lundi 18h et mardi 14h