Emission du mercredi 4 Mars 2020

SORTIES

"Monos" Alejandro Landès

"La communion" Jan Komasa

"De Gaulle" Gabriel Le Bomin

"Oskar et Lily, une enfance réfugiée" Arash Riahi

"Papi sitter" Philippe Guillard

"where is Jimi Hendrix?" Marios Piperidès

ANIMATION

"En avant" Dan Scalon

DOCUMENTAIRE

"Woman" Yann Arthus Bertrand

FILMS VUS

"Lucky" Olivier Van Hoofstadt: l'univers déjanté du réalisateur, où tout est bizarre

"Dark waters" Todd Haynes: Thriller judiciaire et politique très efficace.

"L'Etat sauvage" David Perrault: western féminin doté de magnifiques photos et décors naturels.... mais çà ne suffit pas pour en faire un bon film

"Judy" Ruppert Goold: beau film humaniste et émouvant sur cette actrice et chanteuse trop tôt disparue

samedi 7 mars, salle Rabelais un film de Maria Hatzimichali-Papaliou: "Philothée l'athénienne", canonisée et vénérée par l'Eglise Orthodoxe