Emission du mercredi 5 février 2020

SORTIES

"Birds of prey et la fabuleuse histoire de Harley Quinn" Cathy Yan (-12 ans)

"Le voyage du Dr. Dolittle" Stephen Gaghan

"The gentlemen" Guy Ritchie

"La dernière vie de Simon" Leo Karmann

"Un soir en Toscane" Jacek Borcuch

"Notre Dame du Nil" Atiq Rahimi

"Ducobu 3" De et avec Elie Seymoun

"Adam" Maryam Touzani

"Nina Wu" Midi Z

"Je suis là" Eric Lartigau

ANIMATION

"Samsam" Tanguy de Kermel

FILMS VUS

"Les traducteurs" Régis Roinsard: décevant, surjoué et excès de rebondissements qui alourdissent le propos

"La voix de la justice" Destin Daniel Cretton: bon film, impressionnant mais réaliste.

"Cuban Network" Olivier Assayas: manque de crédibilité dans l'enchainement des circonstances, peu crédible

"Jojo Rabbit" Taika Waititi: hilarant, plein d'humour et de profondeur, à voir.

Palmarès des BAFTA anglais

Le rendez vous des cinéphiles du Gaumont Comédie: "It must be heaven" Elia Suleiman VO

Juedi16h, dimanche 20 h, lundi 18h et mardi 14h