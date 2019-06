Emission du mercredi 5 Juin 2019

SORTIES

"Xmen, dark Phoenix" Simon Kinberg

"L'autre continent" Romain Cogitore

"Parasite" Bong Joon-Ho (Palme d'or à Cannes)

"Ma" Tate Taylor -12 ans

"Piranhas" Claudio Giovannesi

"Les particules" Blaise Harrison

DOCUMENTAIRES

"Etre vivant et le savoir" Alain cavalier et Emmanuelle Bernheim

"Et je choisis de vivre" Damien Boyer

Deux films de Nanni Moretti au Diagonal Capitole:

"La messe est finie"

"Bianca"

CGR Lattes: du 6 au 10 juin: Aretha Franklin vue par alan Elliot

FILMS VUS

"Ni une, ni deux" Anne Giafferi: comédie sympathique

"Retour de flamme" Juan Vera: comédie dramatico-romantique qui dépeint la génération des quinquagénaires

"Rochetman" Dexter Fletcher: biopic très musical sur Elton John

"Venise n'est pas en Italie" Ivan Calbérac: comédie pleine de bons sentiments

"Stubby" Ricahrd Lanni: animation didactique sur la guerre de 14 - 18, à travers les yeux d'un chien, vrai héros de guerre.