Emission du mercredi 5 mai 2021

CANNES 2021

Du 6 au 17 juillet 2021

Président du jury : Spike Lee

Film d'ouverture: "Annette" de Leos Carax avec Marion Cotillard et Adam Driver

VIRGINIE EFIRA

A l'affiche de "Benedetta" de Paul Verhoeven adapté du livre de Judith Brown "Soeur Benedetta, sainte et lesbienne" 1590-1661

6 films à l'affiche dès le déconfinement:

"Lui" de Guillaume Canet

"Madeleine Collins" d'Antoine Barraud

"Les enfants des autres" de Rebecca Zlotowski

"En attendant Bojangles" de régis Roinsard

"Don Juan" de Serge Bozon

"Police" d'Anne Fontaine et "Adieu les cons" d'Albert Dupontel reviennent en salle

La TV dde cette semaine