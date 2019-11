Emission du mercredi 6 novembre 2019

SORTIES

"Place des victoires" Yoann Guillouziouc

"L'audition" Ina Weisse

"Adults in the room" Costa Gavras

"La belle époque" Nicolas Bedos

"Et puis, nous danserons" Levan Akin

DOCUMENTAIRE

"Vitis prohibita" Stephan Balay

ANIMATION

"J'ai perdu mon corps" Jérémy Clapin

FILMS VUS

"Doctor sleep" Mike Flanagan: avis partagés, mais c'est un film qui plaira aux amateurs du genre ou aux inconditionnels de Stephen King

"Debout sur la montagne" Sébastien Betbeder: succession de petites séquences qui ne forment pas un tout, c'est dommage.

"Mon chien stupide" De et avec Yvan Attal: comédie au vitriol sur la famille et le couple

"Un monde plus grand" Fabienne Berethaud: Film impressionnant, inspirée d'une histoire vraie, qui vaut le déplacement

"Le traitre" Marco Bellocchio: saga très dense sur la mafia sicilienne, à ne pas rater.