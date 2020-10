Emission du mercredi 7 octobre 2020

SORTIES

"Mon grand-père et moi" Tim Hill

"Yalda, la nuit du pardon"Massoud Bakhshi

"L'enfant rêvé" Raphaël Jacoulot

"Sister" Svelta Tsotsorkova

"Maternal" Maura Delpero

"En attendant le carnaval" Marcelo Gomès

ANIMATION

"Chien pourri, la vie à Paris" Davy Durand, Vincent Patar et Stéphane Aubier

FILMS VUS

"La femme qui s'est enfuie" Hong Sang Soo: Film très lent, sur l'intimité de femmes qui se posent des questions surt l'amour

"Mon cousin" Jan Kounen: comédie sympathique sans plus

"A coeur battant" Keren Ben Raphaël: très original, loin des yeux, loin du coeur, ce n'est pas faux!

"Josep" Aurel: excellent film d'animation ppour adultes, sur la Retirada en 39 et les camps français pour ces espagnols qui ont fui le franquisme. A ne pas rater

