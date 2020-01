Emission du mercredi 8 janvier 2020

SORTIES

"Underwater" William Eubank

"L'adieu" de Lulu Wang

"Tommaso" Abel Ferrara

"Les siffleurs" Corneliu Porumboiu

"Merveilles à Montfermeil" de et avec Jeanne Balibar

"Sol" Jézabel Marquès

ANIMATION

"Les enfants du temps" Makoto Shinkaï

FILMS VUS

"L'art du mensonge" Bill Condon: a part le duo d'acteurs le film est très décevant

"Les vétos" Julie Manoukian: belles images, beau film à voir en famille

"Séjour sur les monts Fuchun" Gu Xiaogang: plein de poésie de de réalité sur la nouvelle Chine, à ne pas rater

"Les filles du Docteur March" Gerda Gerwig: nouvelle version réussie, plus moderne mais qui ne trahit pas l'original, à voir en famille.

Palmarès des Golden Globes 2020

Gaumont Comédie et les RV cinéphiles: "Gloria mundi" de Robert Guédiguian: Jeudi 16h, dimanche 20h, lundi 18h et mardi 14h