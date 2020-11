L'émission a donné la parole à trois critiques du site "En Cinémascope": Jean-Philippe Thiriart, Guillaume et Raphaël qui ont participé au FIFF à Namur. Ils présentent "Une vie démente" de Anne Sirot et Rapahël Balboni; "Un triomphe" de Emmanuel Courcol et "Yummy" de Lars Damoiseaux.