Sur son album Poca Luce, il a travaillé avec la soprano Susanna Rigacci et la pianiste Gilda Butta qui sont des solistes d'Ennio Morricone. Album interprété par l'Orchestre symphonique de Prague, sous la direction par Patrick Souillot et enregistré par Fabio Venturi, ingénieur du son du Maestro italien. Laurent Chaix qui a rencontré Ennio Morricone a de nombreuses reprises et avec qui il a noué des liens très forts.

Avec plus de 500 musiques de films composées pour le cinéma et la télévision et 70 millions d'albums vendus à travers le monde, la carrière d'Ennio Morricone peut sembler effrayante. C'est donc avec l'aide que nous allons gravir et défricher cet Himalaya musical. La comédie a été choisie comme thème pour cette émission avec au programme : La cage aux folles d'Edouard Molinaro, Le trio infernal de Francis Girod, Les fesses à l'air d'Andrew Bergman, Qui a tué le chat ?, de Luigi Comencini et Ok Connery d' Alberto De Martino.

