Fabrice Luchini, acteur philosophe

Fabrice Luchini a débuté au cinéma il y a 50 ans dans Le Genou de Claire d'Eric Rohmer, sur les bords du lac d'Annecy, en philosophant sur l'amour.

Il reviendra tourner en Savoie en 2000 dans Rien sur Robert de Pascal Bonitzer, pour incarner un critique se prenant une avoinée en plein repas par un certain Michel Piccoli...

En 2019, c'est sous le signe de Rohmer qu'il revient pour incarner le maire de Lyon dans Alice et le Maire, fable philosophique et politique entre un maire vieilli et une jeune professeure de philosophie, qui valut le César de la meilleure actrice à Anaïs Demoustier.

Un des films qui montre le mieux la ville d'aujourd'hui, à travers le verbe d'un acteur pas comme les autres, incarnant plus souvent qu'on ne le croit des personnages à contremploi.