Faites entrer l'accusé: le procès de Liam Neeson

Graffiti cinéma adopte la forme de Faites entrer l'accusé ce soir, pour réaliser le procès de Liam Neeson. Entre séries B violentes, répétitives et des films d'auteurs bouleversants, comment juger le grand irlandais de 68 ans et 1m93?



En compagnie de notre invité Arnaud Fermin en avocat de la défense, de nos accolytes pas anonymes, Thomas, Romaric, Rebecca, Nicolas, Matthieu, Aude, Stéphane et Wahid, nous dévoilons notre enquête choc. Un sujet fort, poignant, un cri de justice qui vient de l'intérieur.



Une immense bise sans microbes à Stéphane pour la technique.