The Father, Des Hommes, Si le vent tombe et Adieu les Cons

A chacun son cinéma vous propose un tour d’horizon de quelques sorties cinéma, où il est question de mémoire en miette, de passé douloureux, de rêves inaccessibles, avec The Father, si le vent tombe, Des Hommes et Adieu les cons, avec Mireille Basset,Colette Mermet et Yvonne Desbois.