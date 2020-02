FBI contre héros ou zéro pointé ?

A 90 ans, pour son 40eme film, le grand Clint Eastwood revient sur les héros ordinaires. L'histoire vraie de Richard Jewell, acclamé en héros pour avoir évité un attentat au JO d'Atlanta en 96, devient en 3 jours l'objet d'une campagne de détestation du FBI, de la presse et du public. Sur qui compter pour sauver les valeurs les plus simples. Mélancolique, fort et servi par des comédiens justes ! Du vrai cinéma classique !