[FILM] "Cruella" de Craig Gillepsie

Ne boudons pas notre plaisir devant ce film à grand spectacle et à gros budget ! C’est une production Disney. Et ils sont effectivement les premiers à oser sortir un blockbuster familial alors que la jauge à 65 % est toujours en vigueur. Et sachant aussi qu’ils avaient fait le choix, pendant le confinement, de privilégier leur plateforme Disney+. Je regrette encore de ne pas avoir pu voir le film "Soul", de Pete Docter, sur grand écran !

Cruella est une adaptation en images réelles du dessin animé historique "Les 101 dalmatiens". Il avait déjà fait l’objet d’un film en 1997, puis d’une suite, "Les 102 dalmatiens" avec Glenn Close dans le rôle de la méchante. Mais la "Cruella" d’aujourd’hui est un ‘prequel’, néologisme anglais qui indique un épisode qui précède une histoire. Les scénaristes ici ont inventé l’enfance et la jeunesse de Cruella.

C’est la deuxième fois que Disney revient sur le passé d’une de ses anti-héroïnes, après "Maléfique" en 2014, où Angelina Jolie incarnait la méchante fée de "La belle au bois dormant". Et là nous remontons le cours de l’histoire de Cruella d’Enfer pour comprendre d’où viennent sa haine et sa fureur.

Le personnage est tiré d'un roman jeunesse de 1956 mais le réalisateur a choisi de situer son action dans le Londres des années 70. Estella est alors une jeune orpheline qui rêve de travailler dans la mode. Sa mère est morte lors d’un bal organisé par la très chic et très perverse Baronne. Elle vit sous les toits avec ses deux compères Jasper et Horace. Et trouve enfin une place dans le célébrissime magasin londonien Liberty. Le film passe alors d’un univers à la Dickens à la démesure du Londres punk des seventies et il déborde alors d’énergie et d’extravagances. Dans la musique, les décors, les costumes.

Le face à face des deux actrices rivales fait des étincelles ! Emma Stone incarne Estella/Cruella. Elle excelle dans le registre de la provocation et de la vengeance, avec une bonne dose d’humour vache en plus. La Baronne est jouée par Emma Thompson. Assez bluffante aussi, en femme hautaine, jalouse et cynique. Cruella a trouvé plus méchante et plus perfide qu’elle.

Et vous avez vu quelques traits communs avec le film précédent du réalisateur qui s'appelait "Moi, Tonya". Même profil de fille victime de son entourage et de son passé mais forte et combative. À la fois sans scrupule mais que ses défauts rendent humaine, et diablement attachante.

Ce n’est ni un conte de fée ni un film édifiant à la bonne morale mais ça reste un Disney ! Le tout est déjanté mais sans trop d’excès. Pour les enfants à partir de 10-12 ans (ça dure 2h15), et sachez qu’on voit assez peu de dalmatiens dans le film ! Mais on n’omet pas de nous préciser dans le générique final qu’aucun animal n’a été maltraité pendant le tournage !

