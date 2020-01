Films catastrophe année 70

Le film catastrophe est un véritable genre né durant les années 70, la terre à trembler, les building se sont enflammés, les avions ont été détournés, les bateaux se sont renversés ou encore des météorites ont failli s’écraser sur notre planète.

Productions, qui comme nous allons le voir, sont souvent épiques où des studios à l'agonie faisait vivre des situations dangereuses à des stars naissantes et à d'autres bien vieillissantes. Au programme de cette émission, L'aventure du Poséidon, Tremblement de terre et La tour infernale par John Williams, Airport 77 de John Cacavas, Météo de Laurence Rosenthal et Le bus en folie de David Shire.