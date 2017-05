Films toujours Ã  l'affiche, les sorties et actualitÃ©s

SORTIES

"Le roi Arthur: la légende d'Excalibur" De Guy Ritchie

"Les fantômes d'Ismaël" d' Arnaud Desplechin

"Venise sous la neige" d'Elliot Covrigaru

"Sélection officielle" de jacques Richard

DOCUMENTAIRE

"A great day in Paris" de Michka Saäl

"Le goût du tapis rouge" d'Olivier Servais

FILMS VUS

"Le chanteur de Gaza" d'Hany Abu Assad: biopic sur un jeune palestinien qui a remporté un radio crochet au Caire et ainsi réalisé son rêve: chanter

" Je ne suis pas votre nègre" de Raoul Peck: émouvant, film choc, sur la vie des noirs encore de nos jours en Amérique.

"Little Boy" d'Alejandro Monteverde: comédie familiale qui rend hommage à l'amour filial et à la foi.

"Message from the King" de Fabrice du Walz: film flippant, sur la vengeance d'un frère qui découvre sa soeur assassinée sauvagement, attention aux moins de 12 ans!

"Vive la crise" de Jean-François Davy: réflexion sur le vivre ensemble avec une pléiade d'acteurs dont la palme revient à Jean-Claude Dreyfus