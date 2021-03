Game of thrones : la musique des 4 premières saisons

L'émission Les 4 sans coups est toujours en mode "alternatif". Charles Declercq vous propose de découvrir la musique de Games of Thrones, le trône de fer une série qui s’est déclinée en huit saisons de 2011 à 2019. Nous aurons l’occasion d’entendre une quinzaine d’extraits de la musique des quatre premières saisons de GO. Dans quinze jours, il abordera les quatre suivantes.



Ramin Djawadi en est le compositeur et il est d'origine iranienne et allemande, et est né à Duisbourg, en Allemagne, en 1974.