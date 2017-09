"Good bye Lenin ! " : l'idéal et la quête de sens

Une militante du communisme tombe dans le coma. Elle se réveille après la chute du mur de Berlin : comment la préserver ?

C'est la question que se posent ses enfants. Et notamment son fils, Alexander. Il décide de cacher à sa mère l'événement majeur. La situation cocasse engendre une série de mensonges. Voilà l'intrigue du film. Avec une série de personnage bien campés, une belle réalisation. Et la critique à la fois du communisme et du capitalisme effréné.



La spiritualité en toile de fond

Comme chaque mois, le Père Michel Tournade, oblat de Saint-François de Sales, décortique le film pour en analyser la dimension spirituelle. Good bye Lenin ! ne parle pas de religion. Mais plusieurs questions spirituelles imprègnent le film : la quête d'un idéal, le sens que l'on veut donner à sa vie, l'envie de laisser une trace positive de son passage sur Terre, l'amour filial... Un film à la fois drôle et émouvant qui ne laisse pas insensible.



Après l'émission, la projection-débat des moments forts du film !

Rendez-vous le mercredi 13 septembre 2017 à l'occasion de 2 séances : 18h ou 20h15.

C'est à Annecy, dans les salles paroissiales de l’église Sainte-Bernadette.