Hammer gloire et beauté : comment l'épouvante au 7ème art s'est construite?

Nés dans les années 50, les studios britanniques de la Hammer ont produit des tonnes de films de genre pour rentrer dans la légende de la cinéphilie. Gothique, Dracula, Frankenstein, Sherlock Holmes, menés par des légendes comme Christopher Lee, Peter Cushing, Terrence Fischer : que reste t-il de cet héritage aujourd'hui ? Comment le transmettre aux plus jeunes?

On en parle avec Romaric, Thomas et Marianne dans ce numéro



Dans la partie podcast cette semaine, Matthieu évoque avec nous Penny Dreadful et l'intégrale de Tales from the crypt au travers de sa sélection de jeux et d'ouvrages !