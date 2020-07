Hommage à Ennio Morricone

Son nom est synonyme de thèmes imparables, puissants, et d’un art consommé de l’orchestration. Ce n’est pas un hasard si on surnomme Ennio Morricone "le Maestro", tant son apport à l’histoire du cinéma. Mais au-delà des pièces maîtresses qu’il a pu produire chez Sergio Leone, Henri Verneuil, Roland Joffé ou plus récemment chez Tarantino, il existe une autre discographie, largement ignorée, qui se révèle pourtant d’une grande richesse. Découvrir cet univers méconnu de Morricone permet de mesurer toute l’étendue de son talent.

La bande originale de "PRIMA DELLA REVOLUZIONE", film de BERNARDO BERTOLUCCI (1964)

Collaborateur régulier depuis déjà quelques années pour la télévision, Ennio Morricone, qui s’est construit une petite réputation, compose pour le cinéma depuis 1961 grâce à Luciano Salce, qui, le premier, lui confie la musique de ses films. Trompettiste de talent, mais surtout compositeur et directeur d’orchestre, passé par la vénérable et prestigieuse Académie nationale Sainte-Cécile à Rome, Morricone développe très tôt son goût pour l’écriture musicale. Il signe la bande originale de "Prima della revoluzione" ("Avant la révolution") est le deuxième film de Bernardo Bertolucci. Un film considéré comme précurseur du cinéma social qui découlera des mouvements sociaux à travers le monde en 1968.

LA BANDE ORIGINALE DE "Una Lucertola con la pelle di donna", film de Lucio Fulci (1971)

Ennio Morricone a composé le thème de "Una Lucertola con la pelle di donna", plus sobrement intitulé "Le Venin de la peur", en français. Ce film de 1971 signé Lucio Fulci est typique du giallo, ce genre italien très en vogue dans les années 60-70, qui associe intrigue policière et érotisme. Un genre, dont l’actrice brésilienne Florinda Bolkan, était alors une des égéries. Cette dernière est surtout connue pour son rôle dans "Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon", d’Elio Petri, tourné un an auparavant et dont la musique, beaucoup plus connue, est aussi d’Ennio Morricone.

Les années 70 vont en tout cas ouvrir une décennie d’une richesse inouïe pour le compositeur qui, certaines années, composera jusqu’à 20 partitions pour le cinéma, jonglant allègrement avec les styles et passant du classique, à la pop, de la musique contemporaine au jazz samba - un genre très prisé chez les compositeurs italiens à cette époque comme en atteste sa partition pour "La Stagione dei sensi".

LA BANDE ORIGINALE DE "La Stagione dei sensi", film de Massimo Franciosa (1969)

"La Stagione dei sensi" (ou "La Saison des sens") illustre parfaitement la complicité d'Ennio Morricone avec Edda Dell'Orso dans, une soprano, également diplômée en chant et piano de l'Académie nationale Sainte-Cécile et dont les vocalises cristallines, dénuées de paroles, ont été rendues célèbres par le compositeur. Devenue une figure incontournable du mondo Morricone Edda Dell'Orso va collaborer, à partir de 1966, à de nombreuses reprises avec le Maestro et ce, jusqu’au milieu des années 90.

LA BANDE ORIGINALE DE "La Cosa buffa", film d'Aldo Lado (1973)

Jamais distribué en France, "La Drôle d'affaire" ("La cosa buffa") reflète bien le style Morricone durant la décennie 70 et sa capacité à créer une ambiance à nulle autre pareille même si ses musiques ne furent pas toujours au service de grands films.

Ennio Morricone et Pasolini, entre 1966 et 1975

Cinéaste iconoclaste très controversé mais néanmoins majeur de la deuxième partie du XXe siècle, Pier Paolo Pasolini (1922-1975) a collaboré avec Ennio Morricone pour six de ses films. La première fois en 1966 sur "Uccellacci e uccellini" ("Des Oiseaux petits et gros"), une comédie politique satirique avec Totò, star italienne de l’après-guerre, et la dernière en 1975 sur "Salò ou les 120 Journées de Sodome", libre adaptation du roman du marquis de Sade et dernier film de Pasolini, que l’on retrouvera assassiné, le 2 novembre 1975 sur la plage d'Ostie, près de Rome. Deux films diamétralement opposés jusque dans leur bande originale.

LA BANDE ORIGINALE DE "René la Canne", de Francis Girod (1976)

Évoquons à présent l’apport et le rapport d’Ennio Morricone au cinéma français. Si l’on connaît surtout la période Verneuil avec de grands succès comme "Le clan des Siciliens", "Peur sur la ville" ou encore "I comme Icare", Ennio Morricone a aussi signé des partitions chez Georges Lautner, Philippe Labro, Yves Boisset ou encore Francis Girod, notamment en 1976 pour "René la Canne", film franco-italien adapté du livre de Roger Borniche.

"René la Canne" met en scène Gérard Depardieu dans le rôle de René Girier, dit René la Canne, cambrioleur très médiatisé dans les années 50, qui se rendit célèbre par ses nombreuses évasions et sa reconversion auprès de la princesse Charlotte de Monaco, mère du prince Rainier III.

Morricone chez Tornatore : "Malèna" et "Baària", deux bijoux méconnus

Si Pasolini a compté dans la carrière d’Ennio Morricone, un autre réalisateur italien, plus récent, lui, Giuseppe Tornatore, a grandement lié son œuvre à la sienne depuis 30 ans. En 1988, "Cinema Paradiso", un hymne au 7e art, couronné de prix, permettait au grand public de découvrir ce cinéaste sensible. On connaît moins, en revanche, les partitions de "Malèna" (2000) et "Baaria" (2009, deux autres grands films pourtant, contant chacun des destins croisés dans l’Italie fasciste. Celui de Renato, amoureux d’une veuve de guerre dans "Malèna" et celui d’une famille sicilienne dans "Baària".

