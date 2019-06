Hommage à Jean-Pierre Marielle, grande gueule et homme de lettres

Jean-Pierre Marielle a tourné trois fois dans la région lyonnaise : au théâtre des Célestins avec ses compères Jean Rochefort et Philippe Noiret pour la comédie de Patrice Leconte, Les Grands ducs, mais aussi aux châteaux d'Irigny et de Vernaison pour une adaptation en costumes d'époque de Henry James : L'Elève de Henry James. Mais Patrice Leconte lui donnera aussi l'occasion de montrer sa face cachée dans Le Parfum d'Yvonne, adapté de Patrick Modiano. De la comédie truculente à l'homme de théâtre amoureux des grands textes, portrait d'un comédien populaire plus mystérieux qu'il n'y paraît.