Hommage à Michaël Lonsdale

Les catholiques ressentent aujourd'hui cette disparition avec une douleur particulière. En effet, on le savait, Michaël Lonsdale était lui-même profondément croyant. Et il n'hésitait pas à parler ouvertement de ses convictions, traçant ainsi un chemin assez atypique dans le milieu laïque du théâtre et du cinéma. Récemment encore, le 16 mai 2019, Michaël Lonsdale, de passage à Liège, avait accepté l'invitation des Dominicains de Liège de répondre, en public, à leur question.

C'est une partie de ce long entretien, l'un des derniers accordé par l'acteur, que je vous propose d'écouter dans ce numéro de L'oeil de Dieu. Les questions étaient posées par le frère Philippe Cochinaux.