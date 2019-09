Il peut pleuvoir, on s'aime.

A 83 ans et avec son 49ème opus non distribué en son pays, Woody Allen signe une comédie digne des grands maîtres hollywoodiens de Cukor ou Wilder.

« Un jour de pluie à New York » raconte le weekend révélateur et pluvieux d'un jeune couple naissant, pas si assorti que cela.

Au passage, le monde du cœur, de l'ambition, des arts et du cinéma sont évoqués avec malice et surtout, le film surprend par une fin plus mélancolique qu’il n’y parait. Ce sont les autres qui nous révèlent.

Il prépare son 50ème opus en Espagne, quelle énergie d'artisan !