Icône incontestée du cinéma français de la deuxième partie des Trente Glorieuses, Jean-Paul Belmondo fête ses 87 ans en ce 9 avril. Il aura incarné, tout à la fois, le héros flegmatique et facétieux, l’amant idéal et l’acteur viril. On ne compte plus ses succès au box office, qui furent nombreux, très souvent accompagnés de bandes originales redoutables, servies par Antoine Duhamel, Georges Delerue, Philippe Sarde ou Ennio Morricone.

Découvrez les extraits de films de l'acteur sur: https://rcf.fr/culture/musique/jean-paul-belmondo-une-icone-de-la-pop-culture-made-france