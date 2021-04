Jean-Pierre Bacri, l'ami des solitudes, de Bourg-en Bresse à Paladru

C'est avec On connaît la chanson d'Alain Resnais, écrit et interprété par Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, que le lac de Paladru en Isère est devenu célèbre au cinéma ! L'occasion de sillonner la région en compagnie de cet acteur qui n'aimait rien tant que jouer les anti-héros solitaires un peu à côté de leurs pompes, joyeux et dépressif à la fois. C'est ce qu'il fait entre Bourg-en-Bresse et Clermont-Ferrand dans un autre film, La Vie très privée de monsieur Sim de Michel Leclerc, représentant de commerce à la dérive qui va renaître par l'amitié.