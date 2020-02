Jean Rochefort, du film d'époque à la comédie loufoque

C'est dans les Alpes avec Eddy Mitchell ou joué avec Yves Montand au château de Fareins près de Villefranche dans Le Diable par la queue de Philippe De Broca.

Second volet de notre portrait consacré au plus british des acteurs français, de ses plus beaux rôles en costumes comme dans Ridicule de Patrice Leconte, sur les paysans de la Dombes, jusqu'à la comédie échevelée des Grands Ducs tournée à Fontaines-sur-Saône et au théâtre des Célestins, avec ses grands compères Philippe Noiret et Jean-Pierre Marielle.