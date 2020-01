L'un des plus grand auteur de mangas japonais, devenu l'un des plus célèbres réalisateurs d'animés, Hayao Miyazaki, a su, pour trouver le succès, s'entourer de comparses talentueux, notamment pour la musique. C'est donc vers Joe Hisaishi, et quelques uns de ses plus grands thèmes, qu'Ostinato vous emmène aujourd'hui.