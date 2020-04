" Joker " de Todd Phillips

Dans les années 1980, à Gotham City, Arthur Fleck, un comédien de stand-up raté est agressé alors qu'il ère dans les rues de la ville déguisé en clown. Méprisé de tous et bafoué, il bascule peu à peu dans la folie pour devenir le Joker, un dangereux tueur psychotique.



Un film de Todd Philipps qui à reçu le Lion d'or de Venise, et l'oscar du meilleur acteur pour Joaquin Phoenix, pour sa performance d'acteur hors du commun. Un film désormais disponible en DVD, en Blu-ray et en vidéo à la demande.