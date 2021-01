Kingdom of heaven (2005) de Ridley Scott - Regards croisés

Film de plus de 4 heures au scénario touffu, balançant entre batailles à grand spectacle, intrigues politico-religieuses et scène intimistes, Kingdom of Heaven, réalisé en 2005 par Ridley Scott, a surtout l'avantage d'être un des rares films à nous projeter dans l'univers des croisades. Il était donc nécessaire que Jean-Marc Reichart et Laurent Verpoorten jettent sur cette fresque impressionnante un regard ... croisé.