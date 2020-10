Kit d'initiation aux sous marins au cinéma

Dans ce premier épisode, nous parlons du film qu'il faut pour parler de sous-marin en soirée: Das boot, de Wolfgang Petersen en 1981, a t-il tué le genre? Le cinéma français est-il fan de sous-marin? On en parle avec le chant du loup, d'Antonin Baudry sorti l'an dernier.



On en parle avec Nicolas, Thomas, Loïc, Pierre et avec un live d'Alex LB en Fm.

En podcast, écoutez la chronique pas tout à fait dans le thème de Matthieu, consacrée au dragon sous la mer, un roman de Frank Herbert et un entretien avec Myriam Djebbour du cinéma les carmes, sur la vie d'un cinéma art et essai en ce moment.



A la semaine prochaine!