Sophie de Villenoisy

Après des études de cinéma et d’audiovisuel, Sophie Cosseron de Villenoisy anime « l’actu du ciné », elle est d’ailleurs cinéaste et a sorti son premier court-métrage en septembre 2018. Voyageuse, elle pratique la randonnée et en ramène d’innombrables photos qu’elle publie. Elle se consacre par ailleurs à l’écriture de romans et de contes pour enfants.