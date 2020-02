" L'appel de la forêt ", un film de Chris Sanders

Le héros est poilu, agile et intelligent !

Non, ce n’est pas Harrison Ford, qui certes a perdu son rasoir et ne va plus chez le coiffeur depuis des lustres. Le héros s’appelle Buck, un chien au grand coeur qui comprend tout et sait s’adapter à toutes les situations, même les plus périlleuses.

Nous sommes dans le grand nord canadien, pendant la ruée vers l’or à la fin du 19°siècle. Ce récit, adapté du célèbre roman de Jack London, nous entraîne dans des aventures et des paysages merveilleux.

Buck est une sorte de saint Bernard, ce chien vit paisiblement dans une famille de notables au début du film mais des voyous le kidnappent pour en tirer un juteux bénéfice. Buck devient, après un long voyage, chien de traineau avec pour maître l’acteur français Omar Sy qui semble ne pas souffrir du froid et de la neige.

Les rencontres se multiplient, avec des animaux domestiques ou sauvages mais surtout avec des humains souvent cupides, violents et coléreux. Après Omar, c’est Harrison Ford qui va prendre soin de l’animal.

Ce film est la combinaison d’images réelles et d’images de synthèses plus vraies que nature permettant de donner des allures amusantes et intelligentes à cet animal domestique qui retourne progressivement à l’état sauvage. Les acteurs sur le plateau donnent la réplique à un vrai chien transformé en Buck ensuite par les ordinateurs pour les besoins du cinéma.

Un film familial plein de péripéties et dans des décors formidables à voir pendant ces vacances de février au Pathé place des Jacobins au Mans.

N’hésitez-pas à répondre à « L’appel de la forêt » !