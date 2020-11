L'Arbre de Vie de Terrence Malik : réflexions théologiques

Après avoir présenté la filmographie de Terrence Malick ce premier WE de novembre, Charles Declercq présente "L'arbre de vie" qui a obtenu la Palme d'Or à Cannes en 2011. Une large place est faite à la bande originale composée par Alexandre Desplat. Charles Declercq aborde les questions religieuses posées par le réalisateur dans son film, notamment à partir du livre de Job et de la question du mal, mais également l'opposition entre la Grâce et la Nature.